Lanazione.it - Casa Ronald, il viaggio da Bologna a Firenze lungo la via degli Dei

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Dacamminando con amore". È terminato ieri ailla ViaDei di Fondazione per l’InfanziaMcDonald: 130 chilometri con zaino in spalla immersi nella natura. Un percorso faticoso, ma condiviso che ha richiamato la missione di accoglienza e supporto di Fondazione. Una strada che collega ladia quella die che è divenuta metafora del percorso che le famiglie accolte nelle strutture di Fondazione: faticoso, impervio, ma mai solitario. Attraversati paesaggi mozzafiatoil celebre sentiero che collega, città in cui si trovano 4 delle 8 strutture della FondazioneMcDonald, nate per accogliere famiglie con bambini malati che devono affrontare un percorso di cura in ospedali lontani da