Calcio: Bologna. Posch rientra dalla nazionale, Pobega rivede il gruppo (Di martedì 15 ottobre 2024) L'austiraco protagonista con un gol nel 5-1 rifilato alla Norvegia Bologna - Prosegue la preparazione del Bologna, in vista del match contro il Genoa in programma sabato 19 al Ferraris. Per i rossoblù di mister Italiano esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Il tecnico ha ritro Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Bologna. Posch rientra dalla nazionale, Pobega rivede il gruppo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'austiraco protagonista con un gol nel 5-1 rifilato alla Norvegia- Prosegue la preparazione del, in vista del match contro il Genoa in programma sabato 19 al Ferraris. Per i rossoblù di mister Italiano esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Il tecnico ha ritro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan – Arriva Skov Olsen? Il costo dell’ex Bologna è irrisorio - Andreas Skov Olsen, attaccante danese ex Bologna e oggi al Club Brugge, potrebbe arrivare al Milan nel calciomercato di gennaio 2025. (Pianetamilan.it)

Calcio - ottavi di Coppa Italia : via il 3 dicembre con Bologna-Monza - 30 Roma-Sampdoria, mercoledì 18 dicembre alle 21 Inter-Udinese, giovedì 19 dicembre alle 21 . Si chiude con Inter-Udinese giovedì 19 dicembre alle 21. 30 con Bologna-Monza e alle 21 Milan-Sassuolo. 30 Milan-Sassuolo, martedì 3 dicembre alle 21 Fiorentina-Empoli, mercoledì 4 dicembre alle 21 Lazio-Napoli, giovedì 5 dicembre alle 21 Juventus-Cagliari, martedì 17 dicembre alle 21 Atalanta-Cesena, ... (Ilfogliettone.it)

Calciomercato Bologna - Beukema firmerà per quella big. Trovato già il nuovo sostituto - Ecco chi potrebbe essere il sostituto in casa emiliana Il calciomercato Bologna sta vedendo i rossoblu progettare quelle che saranno le prossime operazioni sia in entrata che in uscita: soprattutto per quanto concerne il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Tuttobolognaweb, la Juve vuole a tutti i costi […]. (Calcionews24.com)