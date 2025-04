David Inter Genesio difende il proprio attaccante | Lui via a zero? Non dà segnali di un giocatore fuori dal progetto in Francia sono in pochissimi a fare quella cosa come lui!

David Inter, Genesio difende il proprio attaccante: le parole dell’allenatore del Lille sul momento che sta vivendo il canadeseNon è un mistero il fatto che i dirigenti del mercato Inter siano alla ricerca di nuovi innesti in attacco e che Jonathan David rappresenti un’occasione ghiotta per i nerazzurri e non solo. L’attaccante classe 2000 in estate saluterà il Lille a parametro zero e le pretendenti per accaparrarselo non mancano affatto. Intanto il suo allenatore, Bruno Genesio, ha parlato così del momento dell’attaccante, alla vigilia del match di campionato contro il Tolosa.PAROLE – «Guardando le statistiche, i gol segnati, vediamo che Jona è nettamente avanti su Hakon Haraldsson ed Edon Zhegrova. Abbiamo bisogno di un Jonathan pieno di fiducia. Al momento sento parlare molto di Jonathan, che si tratti del suo fisico, del suo stato mentale, perché il suo contratto è scaduto. Internews24.com - David Inter, Genesio difende il proprio attaccante: «Lui via a zero? Non dà segnali di un giocatore fuori dal progetto, in Francia sono in pochissimi a fare quella cosa come lui!» Leggi su Internews24.com di Redazioneil: le parole dell’allenatore del Lille sul momento che sta vivendo il canadeseNon è un mistero il fatto che i dirigenti del mercatosiano alla ricerca di nuovi innesti in attacco e che Jonathanrappresenti un’occasione ghiotta per i nerazzurri e non solo. L’classe 2000 in estate saluterà il Lille a parametroe le pretendenti per accaparrarselo non mancano affatto. Intanto il suo allenatore, Bruno, ha parlato così del momento dell’, alla vigilia del match di campionato contro il Tolosa.PAROLE – «Guardando le statistiche, i gol segnati, vediamo che Jona è nettamente avanti su Hakon Haraldsson ed Edon Zhegrova. Abbiamo bisogno di un Jonathan pieno di fiducia. Al momento sento parlare molto di Jonathan, che si tratti del suo fisico, del suo stato mentale, perché il suo contratto è scaduto.

