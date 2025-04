Universalmovies.it - Drop – Accetta o Rifiuta | dal 17 al 20 aprile UCI Cinemas regala l’artwork esclusivo

Il 4UCIapre le prevendite per, film distribuito da Universal Pictures International Italy e interpretato da Brandon Sklenar e Meghann Fahy. In questo giallo moderno, dove chiunque è un sospettato o una vittima, il regista Christopher Landon torna ai thriller intensi e imprevedibili. Per l’occasione, tutti gli spettatori che acquisteranno sull’app o sul sito www.uci.it un biglietto per assistere alle proiezioni del film previste dal 17 al 20riceveranno in omaggio unartwork del film.sinossiI primi appuntamenti sono già abbastanza stressanti. Ma andare a un primo appuntamento mentre uno sconosciuto ti invia dei meme irritanti che evolvono in minacce di morte, è da brividi. In, la candidata agli Emmy Meghann Fahy, star rivelazione di The White Lotus e The Perfect Couple, interpreta Violet, una madre vedova che dopo anni ha il suo primo appuntamento.