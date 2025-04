Fiore: “Un giocatore che mi somiglia tantissimo? Reijnders, sa fare tante cose”.

Fiore si rivede in Reijnders: "Mi somiglia tantissimo. Spero che non sperimenti altre posizioni in campo".

Fiore: "Baggio il mio idolo, a volte penso alla finale di Euro 2000".

Passarella: “Ho Firenze nel cuore. Nico? Nella mia Fiorentina i giocatori forti rimanevano”.

Fiore: “Ritengo Baroni un bravissimo allenatore. Sul mercato…”.

ESCLUSIVA - Fiore: "La carota di Ancelotti, Lalas con la chitarra e le sentenze di Mihajlovic. Volevo giocare nell'Inter. Su Tutino e Lasagna...".