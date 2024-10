Inter-news.it - Calcagno (AIC): «Calendario Fifa? I giocatori vengano ascoltati»

(Di martedì 15 ottobre 2024), presidente dell’AIC, si è espresso in merito aldellae alle troppe partite calendarizzate. Il suo pensiero. RIDUZIONE NECESSARIA – Il presidente dell’Asso Calciatori, Umberto, ha parlato in merito al comunicato stampa contro ladelle leghe e dei calciatori: «Meno partite ai vertici del calcio professionistico, significa meno viaggi, migliori allenamenti, miglior recupero, miglior preparazione mentale e in definitiva migliori prestazioni. Ridurre il tempo di gioco deimigliori probabilmente si tradurrà anche in più tempo di gioco e opportunità per altriche sono appena fuori dai riflettori. Mentre riconosciamo che laha i suoi interessi commerciali, non possiamo accettare che isiano esclusi dal processo decisionale sulla programmazione deldelle partite».