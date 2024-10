Becker: «Chi può dire se Sinner dominerà come Djokovic, non bisogna mettere sulle spalle di questi giocatori troppa pressione» (Di martedì 15 ottobre 2024) In un’intervista per la Gazzetta, l’ex tennista Boris Becker ha esaltato le qualità di Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo e vincitore del Masters 1000 di Shanghai. Boris, attendiamo la sua certificazione: è un Sinner stile Djokovic? «Ho visto molte partite di Jannik ultimamente, è davvero in forma. Dallo Us Open avanti sta giocando nettamente il suo miglior tennis. Quanto a Nole, sì. Lo stile lo ricorda molto, soprattutto per la costanza di rendimento. Jannik non scende mai “sotto il par”, gioca sempre a un livello molto alto e porta in campo un tennis di qualità eccelsa. Mette grande velocità nei suoi colpi e spinge gli avversari lontani dalla linea di fondo. Quando Nole era un po’ più giovane, fino a un paio d’anni, fa riusciva a dominare gli scambi da fondo grazie ai suoi fondamentali, al lavoro di piedi e alla velocità». Ilnapolista.it - Becker: «Chi può dire se Sinner dominerà come Djokovic, non bisogna mettere sulle spalle di questi giocatori troppa pressione» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In un’intervista per la Gazzetta, l’ex tennista Borisha esaltato le qualità di Jannik, attuale numero 1 del mondo e vincitore del Masters 1000 di Shanghai. Boris, attendiamo la sua certificazione: è unstile? «Ho visto molte partite di Jannik ultimamente, è davvero in forma. Dallo Us Open avanti sta giocando nettamente il suo miglior tennis. Quanto a Nole, sì. Lo stile lo ricorda molto, soprattutto per la costanza di rendimento. Jannik non scende mai “sotto il par”, gioca sempre a un livello molto alto e porta in campo un tennis di qualità eccelsa. Mette grande velocità nei suoi colpi e spinge gli avversari lontani dalla linea di fondo. Quando Nole era un po’ più giovane, fino a un paio d’anni, fa riusciva a dominare gli scambi da fondo grazie ai suoi fondamentali, al lavoro di piedi e alla velocità».

