Bavaglio sulle ordinanze? Fdi lo vuole ancora più stretto: “Estendiamolo a tutte le misure”. E chiede multe salate per giornalisti ed editori (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Bavaglio di Enrico Costa piace molto alla maggioranza che sostiene il governo di Giorgia Meloni. Talmente tanto che la destra vorrebbe fosse ancora più stretto: non solo il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, ma anche quello per tutte le altre misure personali. E poi multe salate per giornalisti ed editori. A prevederlo sono i pareri dei parlamentari di Fdi Andrea Pellicini e Sergio Rastrelli allo schema di decreto legislativo per l’attuazione della norma che vieta la pubblicazione testuale del contenuto delle ordinanze di custodia cautelare. I due pareri, praticamente identici, sono stati depositati agli atti delle commissioni Giustizia di Camera e Senato. Ilfattoquotidiano.it - Bavaglio sulle ordinanze? Fdi lo vuole ancora più stretto: “Estendiamolo a tutte le misure”. E chiede multe salate per giornalisti ed editori Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi Enrico Costa piace molto alla maggioranza che sostiene il governo di Giorgia Meloni. Talmente tanto che la destra vorrebbe fossepiù: non solo il divieto di pubblicazione delledi custodia cautelare, ma anche quello perle altrepersonali. E poipered. A prevederlo sono i pareri dei parlamentari di Fdi Andrea Pellicini e Sergio Rastrelli allo schema di decreto legislativo per l’attuazione della norma che vieta la pubblicazione testuale del contenuto delledi custodia cautelare. I due pareri, praticamente identici, sono stati depositati agli atti delle commissioni Giustizia di Camera e Senato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bavaglio sulle ordinanze - Fnsi : “Mai chiesto dall’Ue”. Anm : “Non tutela la presunzione di innocenza”. Le audizioni alla Camera - Per il sindacato dei giornalisti si tratta di “un ulteriore intervento finalizzato a smantellare quei contropoteri, in questo caso l’informazione, che rendono viva e vitale la democrazia“. . Ma su questo il Legislatore non fa nulla”. Non solo la norma “non è in linea con la direttiva Ue” e “ostacola la corretta informazione“, ma solo “la pubblicazione dell’ordinanza, e non la sintesi dei suoi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Bavaglio sulle ordinanze d’arresto - opposizioni e giornalisti all’attacco : “Deriva orbaniana”. Costa : “È rispetto presunzione d’innocenza” - Durissime le opposizioni, a partire dal M5s: “Dopo avere privato i cittadini di ogni tutela contro abusi e prevaricazioni da parte di pubblici amministratori, dopo avere messo il turbo a faccendieri e lobbisti con il ridimensionamento del traffico di influenze illecite, dopo avere dato carta bianca per l’uso ai fini privati di beni e risorse pubbliche” con l’abolizione dell’abuso d’ufficio, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Stop alla pubblicazione delle ordinanze dei giudici - il governo dà il via libera alla legge Bavaglio - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla cosiddetta 'norma Bavaglio', che vieta ai giornalisti di pubblicare il testo delle ordinanze di custodia cautelare. Opposizioni e Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi) protestano: "È un ceffone alla libertà di stampa".Continua a leggere . (Fanpage.it)