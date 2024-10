Basket, Champions League 2024/2025: risultati e classifiche aggiornate (Di martedì 15 ottobre 2024) I risultati di tutte le partite e le classifiche aggiornate della Champions League 2024/2025 di Basket. Prende il via la competizione europea che vede due squadre italiane in gioco: saranno Reggio Emilia e Tortona, infatti, a provare a dare l’assalto al titolo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Idi tutte le partite e ledelladi. Prende il via la competizione europea che vede due squadre italiane in gioco: saranno Reggio Emilia e Tortona, infatti, a provare a dare l’assalto al titolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - Champions League 2024/2025 : seconda vittoria per Tortona - Manresa travolta - Approccio positivo anche nel terzo quarto, che sorride ancora a Tortona, mentre gli spagnoli rosicchiano qualche punto negli ultimi dieci minuti con la squadra di casa che gestisce. I piemontesi mettono già le cose in chiaro nel primo quarto, chiuso sul 30-16, chiudendo poi il primo tempo sul 55-38. (Sportface.it)

Basket - Derthona fa a fette Manresa e resta in vetta al gruppo G in Champions League - Due su due per la Bertram Derthona di Walter de Raffaele in Basketball Champions League. La squadra piemontese fa a fette il Baxi Manresa, ko con un netto 102-85, grazie ad una prova balistica da applausi (13/24 da tre): Cristian Vital chiude con 28 punti e 5/7 sia da due che da tre punti, venendo coadiuvato dai 22 di Strautins, i 16 di Gorham e i 14 di Kamagate. (Oasport.it)

Tortona-Manresa oggi in tv : programma - orario e diretta Champions League 2024/2025 basket - Il programma, l’orario e come vedere in diretta Tortona-Manresa, sfida valida come 2^ giornata del Gruppo G della Champions League 2024/2025 di basket. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Tortona-Manresa, valida per la Champions League 2024/2025 di basket. . RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su ... (Sportface.it)