Autonomia, De Luca presenta la proposta della Campania: "Tutti i partiti siano coerenti, anche il Pd" (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono cinque le proposte di modifica della legge Calderoli sull'Autonomia differenziata avanzate dalla Regione Campania e presentate oggi in conferenza stampa dal governatore Vincenzo De Luca. Si parte dai Lep, i livelli essenziali delle prestazioni. "Calderoli ha garantito che non si sarebbe Salernotoday.it - Autonomia, De Luca presenta la proposta della Campania: "Tutti i partiti siano coerenti, anche il Pd" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono cinque le proposte di modificalegge Calderoli sull'differenziata avanzate dalla Regionete oggi in conferenza stampa dal governatore Vincenzo De. Si parte dai Lep, i livelli essenziali delle prestazioni. "Calderoli ha garantito che non si sarebbe

De Luca - emendamenti Campania sull’autonomia a tutti i partiti - . Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presentando gli emendamenti della Regione alla legge sull’autonomia differenziata e sottolineando che “la Campania è stata alla testa di un movimento politico e di opinione contrario alla legge Calderoli e all’autonomia differenziata”. (Anteprima24.it)

De Luca non cede : "Mi candido comunque - il destino della Campania si decide qui - non a Roma" - E non accetterò che il futuro della Campania sia deciso da qualche imbecille".   A chi lo accusa di governare la Campania in virtù di un 'sistema di potere' costruito negli anni, De Luca replica così: "Il mio sistema di potere è la fatica - dice - il lavoro, il sangue che sto buttando in questa regione, è la mutilazione di vita che mi sono imposto per cambiare la Campania. (Agi.it)