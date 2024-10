Giornalettismo.com - Anche in Italia si inizia a parlare seriamente di “diritto alla disconnessione”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un tema emerso durante la pandemia e che non i è mai concretizzato, in modo approfondito, nel tessuto normativono. Ora, grazie a una proposta depositata in Parlamento dal Partito Democratico,inè stato avviato un serio dibattito sul “” dei lavoratori. In Australia è stata da poco approvata ed emanata una legge su questo argomento, mettendo in chiaro i rischi legati all’iperconnettività digitale provocata proprio dal lavoro. La pdl – presentata nel mese di luglio – è stata assegnataCommissione Lavoro, in attesa che sia calendarizzato l’inizio dell’iter di discussione che inizierà dal Senato.