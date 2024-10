Ilrestodelcarlino.it - Allarme caporalato a Modena. “Pagato in nero, minacciato e pestato”

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Ha denunciato di aver lavorato income muratore e in diversi cantieri per dieci mesi, di aver dormito “come un animale”, in un anfratto del capannone aziendale per poi essere “a sangue dal datore di lavoro” quando, stanco della condizione di sfruttamento, nonostante fosse stato messo in regola da poco, ha deciso di andarsene. Sono in corso indagini, da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto ad un lavoratore di etnia curda di 24 anni. Un giovane che ha filmato le fasi del pestaggio, avvenuto nelle campagne di Carpi e che avrebbe già fornito ai militari tutti gli elementi utili a ricostruire la vicenda. A supportarlo la Cisl, che gli ha messo a disposizione un legale che ora si sta occupando del caso.