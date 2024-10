Al via a Chieti la demolizione del 'Luigi di Savoia', previsto un incontro tra scuola e Provincia (Di martedì 15 ottobre 2024) È iniziato nel primo pomeriggio di ieri 14 ottobre a Chieti l'intervento che porterà alla demolizione dello storico edificio dell'istituto superiore "Luigi di Savoia" e alla sua ricostruzione in loco, grazie ad un appalto già aggiudicato per 8,6 milioni di euro e finanziato con il Pnrr. La parte Chietitoday.it - Al via a Chieti la demolizione del 'Luigi di Savoia', previsto un incontro tra scuola e Provincia Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È iniziato nel primo pomeriggio di ieri 14 ottobre al'intervento che porterà alladello storico edificio dell'istituto superiore "di" e alla sua ricostruzione in loco, grazie ad un appalto già aggiudicato per 8,6 milioni di euro e finanziato con il Pnrr. La parte

