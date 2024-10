Agresti: «Conte allenatore giusto per il Napoli. Fastidio per l’Inter» (Di martedì 15 ottobre 2024) Antonio Conte ha già portato in testa al campionato il Napoli, arrivato decimo lo scorso anno. Stefano Agresti su Radio Sportiva conferma il ruolo dei partenopei contro l’Inter. LOTTA – Si parla di primo posto e Scudetto in questa stagione di Serie A. Stefano Agresti vede due favorite: «Conte credo che sia l’allenatore giusto per provare a riportare lo Scudetto al Napoli e dare Fastidio all’Inter. I risultati ci sono, i presupposti ci sono, il gioco a volte sì a volte meno. La squadra ha tutto, è forte e può veramente infastidire l’Inter campione d’Italia. La società ha preso i giocatori che Conte ha chiesto. Se la giocheranno fino alla fine con la squadra di Simone Inzaghi». Inter, Napoli poi la terza: la classifica di Agresti LA TERZA – Stefano Agresti aggiunge infine i bianconeri: «La Juventus? In questo momento dico Inter e Napoli, poi la Juventus. Inter-news.it - Agresti: «Conte allenatore giusto per il Napoli. Fastidio per l’Inter» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Antonioha già portato in testa al campionato il, arrivato decimo lo scorso anno. Stefanosu Radio Sportiva conferma il ruolo dei partenopei contro. LOTTA – Si parla di primo posto e Scudetto in questa stagione di Serie A. Stefanovede due favorite: «credo che sia l’per provare a riportare lo Scudetto ale dareal. I risultati ci sono, i presupposti ci sono, il gioco a volte sì a volte meno. La squadra ha tutto, è forte e può veramente infastidirecampione d’Italia. La società ha preso i giocatori cheha chiesto. Se la giocheranno fino alla fine con la squadra di Simone Inzaghi». Inter,poi la terza: la classifica diLA TERZA – Stefanoaggiunge infine i bianconeri: «La Juventus? In questo momento dico Inter e, poi la Juventus.

