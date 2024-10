80 anni dalla Liberazione di Cesenatico: si parte con una mostra, uno spettacolo ed un libro (Di martedì 15 ottobre 2024) A Cesenatico in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, dal 14 al 27 ottobre sarà disponibile la video esposizione digitale "Cesenatico Ribelle" a cura della Rete Democratica Antifascista di Cesenatico sulla facciata del Municipio, della Biblioteca Comunale e del Cesenatoday.it - 80 anni dalla Liberazione di Cesenatico: si parte con una mostra, uno spettacolo ed un libro Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ain occasione dell'80esimoversario delladal nazifascismo, dal 14 al 27 ottobre sarà disponibile la video esposizione digitale "Ribelle" a cura della Rete Democratica Antifascista disulla facciata del Municipio, della Biblioteca Comunale e del

Cesenatico inaugura una lapide in memoria dei caduti gli 80 anni dalla sua liberazione - Il 20 ottobre Cesenatico si prepara a celebrare l'80° anniversario della sua liberazione dal nazifascismo con una commemorazione e una serie di eventi speciali. La novità è rappresentata da una lapide realizzata in memoria dei caduti civili e militari della Seconda Guerra Mondiale che verrà... (Cesenatoday.it)

