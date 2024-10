WTA di Osaka Cocciaretto batte Ponchet e vola agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

, 14 ottobre 2024 – Esordio vincente per Elisabetta. La tennista azzurra, nel torneo Wta 250 in Giappone, ha infatti battuto la francese Jessikain tre set, con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-6.di, numero 50 del mondo, affronterà la padrona di casa Ito, vincente contro la statunitense Kenin. In campo, oltre a, anche Lucia Bronzetti, che ha superato in due set la spagnola Bucsa 6-4, 6-4. Al prossimo turno per l'azzurra ci sarà la sfida all'olandese Lamens. (Fonte Adnkronos) Foto Sposito Fitp – internazionaliditalia.com