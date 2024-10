Vantaggi e svantaggi dell’acquisto di ricambi auto online in Italia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ora non è più necessario recarsi nei negozi di auto fisici sotto il caldo Italiano alla ricerca del ricambio o dell’accessorio necessario per la vostra auto. Piattaforme online come welldoneparts.com semplificano notevolmente questa procedura, poiché è possibile acquistare qualsiasi prodotto online. C’è anche la possibilità di risparmiare scegliendo ricambi auto usati. Tuttavia, è importante essere Periodicodaily.com - Vantaggi e svantaggi dell’acquisto di ricambi auto online in Italia Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ora non è più necessario recarsi nei negozi difisici sotto il caldono alla ricerca delo o dell’accessorio necessario per la vostra. Piattaformecome welldoneparts.com semplificano notevolmente questa procedura, poiché è possibile acquistare qualsiasi prodotto. C’è anche la possibilità di risparmiare scegliendousati. Tuttavia, è importante essere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rubano borse - zaini e occhiali dalle auto parcheggiate e li rivendono online : tre arresti a Corsico - . Gli agenti hanno denunciato in concorso due cittadini cileni di 35 e 20 anni e una connazionale di 34 anni, tutti con precedenti di polizia, per ricettazione, e i due uomini anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’auto sospetta Venerdì pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro hanno ... (Ilgiorno.it)

Patente a punti - online il modulo per l’autocertificazione : i requisiti da rispettare - Le istruzioni tecniche per la presentazione delle richieste non sono ancora state pubblicate, ma saranno fornite entro il 1° ottobre 2024, data in cui si aprirà ufficialmente la possibilità di inoltrare le domande. Sono invece esclusi dall’obbligo: Coloro che forniscono solo beni o prestazioni intellettuali. (Quifinanza.it)

Stipula online l'assicurazione per l'auto ma viene truffato - denunciata una donna - Una donna di origini campane è stata denunciata per truffa dai carabinieri della stazione di Ardenza a seguito della stipula di una polizza assicurativa per l'auto rivelatasi poi falsa. Vittima del finto contratto è stato uomo di 58 anni di Livorno che aveva cercato online un affare conveniente... (Livornotoday.it)