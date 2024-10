Una donna al timone. Brt scrive un nuovo capitolo (Di lunedì 14 ottobre 2024) "CONTINUARE ad essere il primo operatore italiano della logistica senza trascurare l’ambiente, con una digitalizzazione sempre più spinta e un numero crescente di locker che favoriscano la consegna finale al cliente senza obbligarlo a restare a casa per ricevere quello che ha ordinato". Stefania Pezzetti (nella foto sopra), ceo di Brt, delinea il presente di Brt guardando al futuro. Dottoressa Pezzetti, chi è oggi Brt in Italia? "Brt è il principale operatore del trasporto espresso in Italia. Conta una presenza capillare sul territorio italiano con oltre 200 filiali, 35 hub parcel, 13 hub messaggerie, 10 impianti di logistica, oltre 9.000 punti di ritiro e spedizione Brt-fermopoint. Lavorano con noi, in via diretta e indiretta, circa 26mila persone che gestiscono circa 230 milioni di pacchi. I nostri ricavi sono poco sotto i 2 miliardi". Quotidiano.net - Una donna al timone. Brt scrive un nuovo capitolo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) "CONTINUARE ad essere il primo operatore italiano della logistica senza trascurare l’ambiente, con una digitalizzazione sempre più spinta e un numero crescente di locker che favoriscano la consegna finale al cliente senza obbligarlo a restare a casa per ricevere quello che ha ordinato". Stefania Pezzetti (nella foto sopra), ceo di Brt, delinea il presente di Brt guardando al futuro. Dottoressa Pezzetti, chi è oggi Brt in Italia? "Brt è il principale operatore del trasporto espresso in Italia. Conta una presenza capillare sul territorio italiano con oltre 200 filiali, 35 hub parcel, 13 hub messaggerie, 10 impianti di logistica, oltre 9.000 punti di ritiro e spedizione Brt-fermopoint. Lavorano con noi, in via diretta e indiretta, circa 26mila persone che gestiscono circa 230 milioni di pacchi. I nostri ricavi sono poco sotto i 2 miliardi".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Novena alla Madonna di Fatima in ringraziamento per la sua presenza | Nono giorno - L’avvenimento di Fatima si concluse il 13 ottobre 1917, con l’ultima apparizione della Vergine Maria ai tre pastorelli, famosa per il miracolo del sole. Secondo quanto riportato dalle cronache del tempo, nel. . . La ringraziamo per la sua presenza in mezzo a noi e ci affidiamo alla sua materna e potente intercessione per nove giorni consecutivi. (Lalucedimaria.it)

Novena alla Madonna di Fatima in ringraziamento per la sua presenza | Ottavo giorno - L’avvenimento di Fatima si concluse il 13 ottobre 1917, con l’ultima apparizione della Vergine Maria ai tre pastorelli, famosa per il miracolo del sole. . La ringraziamo per la sua presenza in mezzo a noi e ci affidiamo alla sua materna e potente intercessione per nove giorni consecutivi. . . Secondo quanto riportato dalle cronache del tempo, nel. (Lalucedimaria.it)

Nel 2024 Hollywood ha infranto un tabù : da "Babygirl" a "Inganno" - film e serie tv dove la donna ama un giovane. Senza vecchi stereotip - Film e serie tv come Babygirl, Inganno, Lonely Planet o The idea of you hanno fatto la rivoluzione. Secondo la sinossi ufficiale di I want your sex, «Elliot si ritrova ben presto in una situazione che non riesce a gestire mentre Erika lo conduce in un viaggio più profondo di quanto avesse immaginato, in un mondo di sesso, ossessione, potere, tradimento e omicidio». (Amica.it)