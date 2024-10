Lettera43.it - Turicchi e l’ennesimo scontro tra Mef e Palazzo Chigi: le pillole del giorno

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’indiscrezione veniva dal Foglio (poi rilanciata da altri giornali) ed era arrivata come un fulmine a ciel sereno: dava Antonino, presidente esecutivo di Ita Airways, alle battute finali del suo mandato, con tanto di indicazione di chi sarà il suo sostituto: Armando Varricchio, l’attuale ambasciatore italiano a Berlino, in carica fino al prossimo anno. Sconcerto nei palazzi romani, e molta irritazione al Mef che sinora ha sempre avuto un asse di ferro col manager. Ma ci è voluto poco a svelare l’arcano. A parlare di successione alla testa della compagnia di bandiera sarebbe stato Giovanbattista Fazzolari, potente sottosegretario ache sovrintende a tutte le materie importanti, dalla comunicazione alle nomine. E che non ha mai fatto mistero di non avere nelle sue grazie