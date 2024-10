Tra l’incudine e il martello

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) I palestinesi sono stati lasciati soli dal mondo arabo. L’Arabia Saudita e i ricchi Paesi del Golfo non hanno fatto nulla.Mino Guarnierivia email Gentile lettore, in effetti a difesa di Gaza si è mosso solo l’Iran (che non è arabo) coi suoi bracci armati, Hezbollah in Libano e Houti nello Yemen. Lo scrittore russo Nicolai Lilin, che vive in Arabia Saudita, diceva in un talk show di cui ero ospite, condotto da Giorgio Bianchi, che quando i missili iraniani hanno colpito Israele, folle di sauditi sono scese in strada inneggiando ai “fratelli islamici”. Questo sentimento panislamico, che abbraccia Arabia sunnita e Iran sciita, contrasta con l’immobilità di Riad. Basterebbe una sua minaccia di embargo petrolifero per mettere in ginocchio Europa e Usa e fermare le stragi israeliane. Ma purtroppo la regione è un intrico di equilibri velenosi.