Tiramisù | ecco chi prepara i più buoni del mondo Due veneziane trionfano alla World Cup 2024

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Treviso, 14 ottobre– Ipiùdel? Lino due, e a decretarlo è stata la prestigiosaCup, tenutasi in una tre-giorni a Treviso, organizzata in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’anno delle ‘Radici italiane all’estero’. Le campionesse sono Nadia Ceoldo di Salzano e Isabella Bucciol di Portogruaro. Ceoldo ha trionfato nella categoria della ricetta originale, quella che permette l’uso esclusivo di uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao. Bucciol, invece, ha convinto tutti con la sua rivisitazione nella categoria per la ricetta creativa, che concede di aggiungere tre ingredienti e di sostituire il biscotto. L’alternativa della vincitrice presenta tra gli ingredienti la polvere di liquirizia, la marmellata di arance e il croccante di arachidi.