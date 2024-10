Teatro: al Trianon Viviani di Napoli in cartellone ‘Esercizi di Fantasia’ (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dal 15 al 17 ottobre, la rassegna di Teatro per l’infanzia ‘Esercizi di Fantasia’ porta in scena al Trianon Viviani di Napoli ‘1, 2, 3 cantate con me’,’Cappuccetto rosso’ e ‘Pulcinella che passione’. La settimana si apre il 15 ottobre, con ‘1, 2, 3 cantate con me’, prodotto dal Teatro Verde. Diretto da Andrea Calabretta e interpretato da Diego Di Vella, Agnese Desideri e Valerio Bucci, questo spettacolo musicale è pensato per coinvolgere anche i più piccoli in un’esperienza sonora e visiva stimolante. Adatto a bambini dai tre anni in su, promette di essere un’introduzione gioiosa al mondo del Teatro e della musica. Il 16 ottobre, la compagnia la Mansarda porta in scena Cappuccetto rosso, tratto dalla celebre fiaba di Charles Perrault. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dal 15 al 17 ottobre, la rassegna diper l’infanziadiporta in scena aldi‘1, 2, 3 cantate con me’,’Cappuccetto rosso’ e ‘Pulcinella che passione’. La settimana si apre il 15 ottobre, con ‘1, 2, 3 cantate con me’, prodotto dalVerde. Diretto da Andrea Calabretta e interpretato da Diego Di Vella, Agnese Desideri e Valerio Bucci, questo spettacolo musicale è pensato per coinvolgere anche i più piccoli in un’esperienza sonora e visiva stimolante. Adatto a bambini dai tre anni in su, promette di essere un’introduzione gioiosa al mondo dele della musica. Il 16 ottobre, la compagnia la Mansarda porta in scena Cappuccetto rosso, tratto dalla celebre fiaba di Charles Perrault.

