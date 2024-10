Taiwan: allertate forze contro Cina (Di lunedì 14 ottobre 2024) 3.00 Taiwan ha dichiarato di aver inviato "forze appropriate" in risposta all'annuncio della Cina di aver avviato esercitazioni militari attorno all'isola, che Pechino rivendica come parte del suo territorio. In una dichiarazione, il ministero della difesa di Taiwan ha condannato il "comportamento irrazionale e provocatorio" e ha affermato di aver "inviato forze appropriate per rispondere di conseguenza per proteggere la libertà e la democrazia e difendere la sovranità " di Taiwan. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 3.00ha dichiarato di aver inviato "appropriate" in risposta all'annuncio delladi aver avviato esercitazioni militari attorno all'isola, che Pechino rivendica come parte del suo territorio. In una dichiarazione, il ministero della difesa diha condannato il "comportamento irrazionale e provocatorio" e ha affermato di aver "inviatoappropriate per rispondere di conseguenza per proteggere la libertà e la democrazia e difendere la sovranità " di

Cina : prosegue costruzione tunnel fluviale attraverso lo Yangtze nell’Anhui - Si tratta del primo tunnel di questo tipo della provincia che attraversa il fiume Yangtze. Agenzia Xinhua. Wuhu, 13 ott – (Xinhua) – Un importante tunnel di attraversamento fluviale e’ in fase di costruzione nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Ieri la corsia destra del tunnel e’ stata completamente perforata. (Romadailynews.it)

Dopo aver accoltellato la moglie non poteva riavvicinarsi : bloccato nel portone della donna - La polizia di Stato ha arrestato nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 ottobre, due uomini responsabili di comportamenti violenti nei confronti rispettivamente della moglie e della ex fidanzata. Nel primo caso, gli agenti del commissariato di Sestri Ponente hanno arrestato un 41enne marocchino... (Genovatoday.it)

La fascinazione del corpo umano attraverso la cattura di unici momenti emozionali nel Realismo di Daniel Wimmer - Il suggerimento per l’osservatore è di non abbattersi davanti alle difficoltà bensì di resistere e tentare ancora e ancora per raggiungere il traguardo, per quanto lontano o improbabile esso possa apparire. The luminosity of Wimmer‘s works is reminiscent of the maritime scenes of Joaquin Sorolla, the master of Spanish Impressionism, where brightness is contrasted with shadow in a clear, almost ... (Lopinionista.it)