Sebastiano Esposito, l'agente: "A me ricorda Baggio. Futuro a Napoli? Ha un solo anno di contratto, ma l'Inter..." (Di lunedì 14 ottobre 2024) Finalmente Sebastiano Esposito. L`attaccante classe 2002 cresciuto nelle giovanili dell`Inter è finalmente esploso ai livelli che tutti si Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Finalmente. L`attaccante classe 2002 cresciuto nelle giovanili dell`Inter è finalmente esploso ai livelli che tutti si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Empoli - Sebastiano Esposito rivela : “Sento ancora Lukaku - l’ho chiamato per sfotterlo” - L’ex attaccante dell’Inter, dopo l’esperienza vissuta lo scorso anno con la Sampdoria, ha deciso di sposare la causa dell’Empoli proprio per trovare una dimensione chiara e sperare di lanciarsi in maniera definitiva. Napoli ed Empoli si affronteranno nel prossimo match di campionato, in programma il 20 ottobre alle ore 12. (Spazionapoli.it)

Sebastiano Esposito : "Al Basilea litigai con l'allenatore ma cacciarono lui. Sento ancora Lukaku - l'ho sfottuto" - Un inizio di stagione da urlo, a conferma che l`apprendistato alla Sampdoria sotto la gestione di Andrea Pirlo ha portato i suoi frutti. Sebastiano... (Calciomercato.com)

Quanto guadagna l’Inter dal riscatto di Sebastiano Esposito all’Empoli - Dopo l`ultima esperienza alla Sampdoria Sebastiano Esposito è pronto alla sua prima `vera` stagione in Serie A. L`attaccante classe 2002 era... (Calciomercato.com)