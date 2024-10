Ilrestodelcarlino.it - Schianto frontale tra due auto, un 21enne grave a Torrette

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ragazzo di 21 anni è statoportato in eliambulanza in gravi condizioni a, dopo unoavvenuto ieri mattina, attorno alle 5, a Tolentino. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 77, nella zona industriale della città. Per cause in corso di accertamento, duesi sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato il, che si trovava da solo a bordo della sua macchina. Il giovane è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo e per liberarlo è servito l’intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni del ragazzo – che durante le operazioni di soccorso è comunque rimasto cosciente – sono apparse subito gravi, tanto che è stata allertata l’eliambulanza: il giovane è stato trasferito a, in codice rosso, con diverse sospette fratture.