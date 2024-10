.com - Promozione / Il Sassoferrato Genga sceglie Samuele Gobbi

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Soluzione interna per sostituire l’esonerato Favorini.già in passato ha avuto altre esperienze in prima squadra, 14 ottobre 2024 – Il. Classe 1987, il giovane allenatore prende il posto di Favorini esonerato. Sabato debutterà in casa ospitando la Biagio Nazzaro. Già in passatoha avuto esperienze sulla panchina della prima squadra sentinate e fino ad alcune ore fa era in organico nel settore giovanile del club. ©riproduzione riservata L'articolo/ Ilproviene da Lo sport della Vallesina.