One solution no revolution Starmer chiama a raccolta gli investitori e incassa miliardi sull’IA

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La parola d’ordine di Keirper attrarre maggiori investimenti nel Regno Unito è una sola: deregulation. Una promessa che il primo ministro ha lanciato dal forum internazionale degli, di scena quest’oggi a Londra. Era un evento atteso in quanto il primo a cui avrebbe partecipato un premier laburista, dopo quattordici anni di dominio conservatore. Durante la campagna elettoraleaveva promesso di non voler imporre alcuna rivoluzione e oggi continua garantendo di essere un capo di governo “pro business” che cerca di conciliare i diritti dei lavoratori con gli interessi degli imprenditori. Anzi, per il primo ministro la tutela dei diritti è una garanzia di successo per la produzione. Il patto tra Downing Street eè chiaro: “Stiamo perseguendo un’ambizione comune: la crescita. Voi dovete far crescere la vostra attività e io devo far crescere il paese”.