Omicidio Moro accusa e difesa impugnano la sentenza | a dicembre il nuovo processo

E stato fissato per il 19 dicembre prossimo davanti alla Corte di assise di appello di Roma il processo di secondo grado per l'Omicidio di Massimiliano Moro, ucciso a colpi di pistola nella sua abitazione nel quartiere Q5 a Latina il 25 gennaio 2010 nell'ambito della guerra tra gruppi criminali

Caso Saguto - ancora un rinvio per il nuovo processo d'appello : udienza il 5 dicembre - Nuovo rinvio del processo d'appello all'ex giudice Silvana Saguto davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta. Era stata la Corte di Cassazione a rinviare gli atti a Caltanissetta perché, secondo i giudici della Suprema Corte, alcuni reati contestati nei capi d'imputazione sarebbero già ... (Palermotoday.it)

Femminicidio Cecchettin - le prossime tappe del processo a Filippo Turetta : il 3 dicembre la sentenza - La sentenza a carico di Filippo Turetta, imputato per il femminicidio di Giulia Cecchettin, sarà letta prima di Natale. Il calendario stilato dal collegio giudicante prevede due udienze il 25 e 28 ottobre per l'esame del giovane reo confesso. Poi il 25 e 26 novembre la discussione, quindi il 3 dicembre repliche e sentenza. (Fanpage.it)

Il processo a Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia Cecchettin sarà breve : sentenza il 3 dicembre - l’imputato interrogato a fine ottobre - “È pronto ad assumersi la responsabilità di fronte alla corte d’assise, alla comunità e alle persone offese” spiega il difensore Giovanni Caruso. Fuori le associazioni a difesa delle donne Il processo Turetta si è in qualche modo depotenziato per quanto riguarda una possibile spettacolarizzazione. Per capire quanto la mossa influirà sull’entità della condanna lo si saprà dopo la deposizione ... (Ilfattoquotidiano.it)