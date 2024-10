Oltre il segno di Marcello Spada a cura di Federica Fabrizi (Di lunedì 14 ottobre 2024) La galleria Triphè, sabato 12 ottobre ‘24, inaugura “Oltre il segno”, la mostra personale di Marcello Spada a cura di Federica Fabrizi. La rassegna sarà visitabile fino al 26 ottobre, inserendosi anche nella manifestazione di Rome Art Week ’24.In un’epoca in cui l’immagine grida per Romatoday.it - Oltre il segno di Marcello Spada a cura di Federica Fabrizi Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La galleria Triphè, sabato 12 ottobre ‘24, inaugura “il”, la mostra personale didi. La rassegna sarà visitabile fino al 26 ottobre, inserendosi anche nella manifestazione di Rome Art Week ’24.In un’epoca in cui l’immagine grida per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oltre il segno di Marcello Spada a cura di Federica Fabrizi - La galleria Triphè, sabato 12 ottobre ‘24, inaugura “Oltre il segno”, la mostra personale di Marcello Spada a cura di Federica Fabrizi. La rassegna sarà visitabile fino al 26 ottobre, inserendosi ... (romatoday.it)

Strepitoso Marcello Guidi: il cagliaritano vince in Coppa del Mondo - Un meraviglioso Marcello Guidi ha vinto la gara di Coppa del Mondo di 10 km di fondo in acque libere a Setubal, in Portogallo. (cagliaripad.it)

A Villa Spada percorsi, installazioni e spettacoli nel giardino storico - L’artista Marcello Chiarenza ha realizzato sei opere in altrettante tappe del parco. Da oggi e fino al 3 novembre. (ilrestodelcarlino.it)