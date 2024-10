Nadia Bengala, ex Miss Italia: "Mia figlia in comunità, un dolore devastante" (Di lunedì 14 ottobre 2024) « Mia figlia Diana ha lasciato la comunità e per una settimana è tornata a casa . Mi hanno detto che non ero una buona madre a fare così, ma sapevo che per Diana stare con me era essenziale. È dura aiutarla nel cammino della ripresa, a volte il dolore mi annulla». Nadia Bengala, ex Miss Italia, attrice, modella e conduttrice, si confessa con Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio Feedpress.me - Nadia Bengala, ex Miss Italia: "Mia figlia in comunità, un dolore devastante" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) « MiaDiana ha lasciato lae per una settimana è tornata a casa . Mi hanno detto che non ero una buona madre a fare così, ma sapevo che per Diana stare con me era essenziale. È dura aiutarla nel cammino della ripresa, a volte ilmi annulla»., ex, attrice, modella e conduttrice, si confessa con Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio

Nadia Bengala e il dramma della figlia : “Rovinata dalla droga - ora è in comunità” - Diana oggi è in […]. L'ex Miss Italia, ospite di 'Verissimo', racconta i suoi ultimi 10 anni: "Non era più lei" Nadia Bengala, ospite di 'Verissimo' ha raccontato il dramma di sua figlia caduta in una rete di scelte sbagliate. "L'ultimo anno è stato quello più difficile, pesantissimi gli ultimi mesi", ha raccontato l'ex Miss Italia. (Sbircialanotizia.it)

Diana Schivardi - chi è la figlia di Nadia Bengala : “Ora è in comunità - forse ce la farà” - Dal 2007, invece, ha una storia d’amore con l’imprenditore Alessandro Stocchi. Il verdetto successivo all’aggressione è arrivato ieri. E ha poi precisato riguardo la figlia Diana: “Ha detto “sì ci provo, lo faccio”. Lo scorso 19 marzo, la 28enne aveva tentato di rubare all’interno di alcune automobili in zona Casal del Marmo a Roma. (Metropolitanmagazine.it)

“Mia figlia è entrata in comunità”. L’annuncio choc della vip della tv : l’arresto e i problemi di droga - “Ho cercato di lasciarle sempre il senso che era la cosa giusta, e che era lei a scegliere”, ha precisato ancora, ribadendo che in certe situazioni coi figli bisogna essere assolutamente severi”. A marzo la condanna per aver tentato di rubare all’interno di alcune auto e ora in comunità. “Qualche sera mi è scappata, però alla fine ci è arrivata da sé – ha svelato ancora l’ex miss Italia a Storie ... (Caffeinamagazine.it)