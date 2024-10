Mo: Idf, 'da mezzanotte Hezbollah ha lanciato 60 razzi' (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tel Aviv, 14 ott. (Adnkronos) - L'Idf ha dichiarato che circa 60 razzi di Hezbollah sono stati lanciati dal Libano verso Israele da mezzanotte. La polizia israeliana ha inoltre affermato che alcuni razzi hanno raggiunto Carmiel, nel nord di Israele, causando danni. Le autorità stanno verificando se ci sono vittime. Liberoquotidiano.it - Mo: Idf, 'da mezzanotte Hezbollah ha lanciato 60 razzi' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tel Aviv, 14 ott. (Adnkronos) - L'Idf ha dichiarato che circa 60disono stati lanciati dal Libano verso Israele da. La polizia israeliana ha inoltre affermato che alcunihanno raggiunto Carmiel, nel nord di Israele, causando danni. Le autorità stanno verificando se ci sono vittime.

