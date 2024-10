“Metti la Sicurezza al Volante”. Dalla Motorizzazione Civile lombarda nuovi programmi per la sicurezza stradale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al centro delle iniziative formazione, neopatentati e over 65 La sicurezza stradale è una delle sfide più ardue che i governi si trovano ad affrontare. Per questo motivo la Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest, in collaborazione con le Associazioni nazionali delle autoscuole Unasca e Confarca, la polizia stradale, Ancma e la sezione milanese dell’associazione nazionale Sbircialanotizia.it - “Metti la Sicurezza al Volante”. Dalla Motorizzazione Civile lombarda nuovi programmi per la sicurezza stradale Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al centro delle iniziative formazione, neopatentati e over 65 Laè una delle sfide più ardue che i governi si trovano ad affrontare. Per questo motivo la Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest, in collaborazione con le Associazioni nazionali delle autoscuole Unasca e Confarca, la polizia, Ancma e la sezione milanese dell’associazione nazionale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicurezza stradale. Dieci interventi per salvare i pedoni - Sul totale degli interventi, 350mila euro sono stati investiti per lavori di manutenzione straordinaria dei semafori in diversi punti della città, con la sostituzione di elementi strutturali, di impiantistica e di componenti come il regolatore semaforico, passando da 40 a 50 semafori controllabili a distanza in città, sui 106 totali. (Ilgiorno.it)

Sicurezza stradale - in un mese 152 multe per eccesso di velocità e 53 incidenti - Proseguono i servizi a carattere straordinario di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal prefetto Paolo Ponta - d’intesa con i vertici provinciali delle forze di polizia, il presidente della Provincia e il sindaco di Piacenza – con interessamento di tutte le aree ritenute più... (Ilpiacenza.it)

Caccia ai cervi in Abruzzo - il Tar dà ragione a Marsilio : “Sì al prelievo di 469 esemplari - va salvaguardata la sicurezza stradale” - Lo ha deciso il Tar, che ha dato il via libera all’abbattimento deciso dalla Giunta guidata da Marco Marsilio, bocciando il ricorso delle associazioni ambientaliste. Ora le associazioni possono impugnare l’ordinanza, che è immediatamente esecutiva, dinanzi al Consiglio di Stato in fase cautelare o chiedere la fissazione di un’udienza di merito. (Ilfattoquotidiano.it)