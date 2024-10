Medioriente: capo caschi blu Unifil, manterranno posizioni in Libano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (LaPresse) – I peacekeeper delle Nazioni Unite rimarranno in tutte le posizioni in Libano nonostante le richieste israeliane di spostarsi, dati gli intensi combattimenti tra Israele e Hezbollah e cinque caschi blu feriti, afferma il capo del peacekeeping delle Nazioni Unite. Lo riporta il Times of Israel. Lapresse.it - Medioriente: capo caschi blu Unifil, manterranno posizioni in Libano Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (LaPresse) – I peacekeeper delle Nazioni Unite rimarranno in tutte leinnonostante le richieste israeliane di spostarsi, dati gli intensi combattimenti tra Israele e Hezbollah e cinqueblu feriti, afferma ildel peacekeeping delle Nazioni Unite. Lo riporta il Times of Israel.

