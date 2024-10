Liberoquotidiano.it - Maxi-rimpasto a Roma: Gualtieri fa rientrare Ruberti, perché è una scelta clamorosa

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)nelle giunta comunale di. Il sindaco diRobertoha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali dell'assessore alla Cultura Miguel Gotor e ha indicato come suo successore Massimiliano Smeriglio. Il sindaco ha anche indicato Andrea Catarci, assessore al Personale, come Direttore del nuovo Ufficio di scopo all'interno del Gabinetto che sarà denominato "Giubileo delle persone e Partecipazione". Catarci lavorerà a stretto contatto con il sindaco mentre il nuovo assessore al Personale sarà Giulio Bugarini, attuale capo della segreteria. A ricoprire l'incarico di Giulio Bugarini sarà chiamato Albino. Il nuovo assetto organizzativo sarà operativo non appena completati i necessari adempimenti. Il rientro dipotrebbe suscitare qualche polemica.