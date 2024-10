Matteo Messina Denaro, alcuni uomini del boss tornano liberi: scaduti i termini di custodia cautelare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nelle prossime ore alcuni uomini del boss Matteo Messina Denaro torneranno liberi per scadenza dei termini di custodia cautelare. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Palermo. Matteo Messina Denaro, alcuni fedelissimi del boss tornano liberi Photo Credits: ANSAPene ridotte e cadute le aggravanti in Cassazione: alcuni uomini del boss Matteo Messina Denaro torneranno liberi, in seguito alla scadenza dei termini di custodia cautelare. Questa decisione della Corte d’Appello di Palermo. Come riportato dall’ANSA: ”Lo ha deciso la Corte d’appello di Palermo che, su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, era chiamata a rivedere le pene per una serie di capomafia e gregari trapanesi”. Metropolitanmagazine.it - Matteo Messina Denaro, alcuni uomini del boss tornano liberi: scaduti i termini di custodia cautelare Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nelle prossime oredeltornerannoper scadenza deidi. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Palermo.fedelissimi delPhoto Credits: ANSAPene ridotte e cadute le aggravanti in Cassazione:deltorneranno, in seguito alla scadenza deidi. Questa decisione della Corte d’Appello di Palermo. Come riportato dall’ANSA: ”Lo ha deciso la Corte d’appello di Palermo che, su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, era chiamata a rivedere le pene per una serie di capomafia e gregari trapanesi”.

