Marchetti (Uefa): "Si gioca troppo? I dati dicono di no. E nel 2026 un nuovo cambiamento. Su stadi e Superlega..." (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giorgio Marchetti non ci sta: `Si gioca troppo? I dati dicono di no`. Il segretario generale della Uefa, intervenuto a Radio Anch`io lo Sport Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giorgionon ci sta: `Si? Idi no`. Il segretario generale della, intervenuto a Radio Anch`io lo Sport

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marchetti : «Calendario affollato da UEFA e FIFA? Più partite - ma rose più ampie!» - Questa evoluzione di formato non può fare altro che ribadire questo. Ritorno a 18 squadre in Serie A? Questa è una competenza Nazionale. Ci sono vari formati nei campionato europei, nei cinque maggiori campionati tre sono a 20 e due a 18, ultima su tutti la Francia». Marchetti, dirigente sportivo e vice segretario generale dell’UEFA, in un’intervista rilasciato a “Radio Rai 1” durante Radio ... (Inter-news.it)

Giorgio Marchetti (Uefa) : “Non fa piacere rinunciare a Milano - è ovvio” - Milano è una grande sede, San Siro è uno stadio iconico: è ovvio che non fa piacere non poter procedere, ma l’assegnazione era subordinata alla conferma che lo stadio sarebbe stato disponibile. Siccome l’amministrazione comunale di Milano non è stata in grado di confermare l’assenza di lavori che impattino in qualche modo la capienza dello stadio e dei suoi dintorni, è evidente che non abbiamo ... (Sportface.it)