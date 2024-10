Lapresse.it - Manovra, Zingaretti: “Patrimoniale? Chiediamo giustizia fiscale”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “La destra non è unita da un progetto paese, ma da una maggioranza coesa sulla gestione del potere, ma senza un indirizzo comune”. Così l’eurodeputato del Partito Democratico Nicola, a margine del convegno in Senato ‘Verso la legge di Bilancio’, illustrando le proposte del partito per unafinanziaria alternativa: “Il Pd vuole indicare all’Italia una via possibile per riaccendere l’economia, creare lavoro, promuoveresociale, sostenere la green economy che produce ricchezza in modo migliore”, spiega. “Laè tra le idee proposte? Tra le idee c’è il tema dellaprevisto dalla Costituzione repubblicana”, afferma quindi l’ex segretario, che sottolinea l’importanza di “riportare nei territori il tema della fiscalità.