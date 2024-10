Ilfattoquotidiano.it - “Mamma ha avuto un aneurisma cerebrale ed è stata operata. Papà è morto a dicembre ed è stato terribile”: Giulia e Silvia Provvedi in lacrime a “Verissimo”

(Di lunedì 14 ottobre 2024), note come il duo musicale Le Donatella, sono state ospiti nel salotto diToffanin, “”. Attimi di commozione per le due sorelle nel ricordare ilda poco e della malattia che sta vivendo la madre., inoltre, è in una situazione delicata perché il compagno ècatturato durante una retata delle forze dell’ordine nell’ambito di una indagine importante legata alla ‘Ndrangheta. “Abbiamoun’infanzia molto felice, ringraziamo i nostri genitori che ci hanno crescete libere. Siamo diverse ma complementari . – hanno detto le sorelle – Però sono stati 4 anni molto duri.hauncon emorragia. Lei capiva tutto ma non riusciva più a collegare il pensiero alla parola. Abbiamo preso in mano la situazione e fatto la riabilitazione.