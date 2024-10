Lucchese - "Tour de force" esterno. Sfide a Carpi, Chiavari, Campobasso (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Lucchese non ha molta scelta: per non rimanere intruppata nella pancia del plotone, a causa dei troppi pareggi casalinghi, dovrà dare il massimo nel prossimo "poker" di partite che prevede, però, ben tre gare in trasferta (Carpi, Entella, Campobasso), intervallate dal match casalingo contro il Pescara (gli adriatici di Silvio Baldini giocheranno contro il Milan Futuro, nel recupero per gli impegni deei nazionali, addirittura, giovedì 21 novembre!). Quattro impegni, dunque, molto difficili, complicati, perché si tratterà di affrontare squadre che lottano per salire di categoria, come l’Entella ed il Pescara. Sport.quotidiano.net - Lucchese - "Tour de force" esterno. Sfide a Carpi, Chiavari, Campobasso Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lanon ha molta scelta: per non rimanere intruppata nella pancia del plotone, a causa dei troppi pareggi casalinghi, dovrà dare il massimo nel prossimo "poker" di partite che prevede, però, ben tre gare in trasferta (, Entella,), intervallate dal match casalingo contro il Pescara (gli adriatici di Silvio Baldini giocheranno contro il Milan Futuro, nel recupero per gli impegni deei nazionali, addirittura, giovedì 21 novembre!). Quattro impegni, dunque, molto difficili, complicati, perché si tratterà di affrontare squadre che lottano per salire di categoria, come l’Entella ed il Pescara.

