L’osceno uso dei morti per contestare a Israele il diritto di difesa (Di lunedì 14 ottobre 2024) La destituzione del diritto di Israele di difendersi non si attua solo con la propaganda sul numero dei “civili” uccisi. Quella è la pratica più sbracata, oscena per come è perpetrata con identica spudoratezza non solo dai frequentatori anonimi della fogna social, ma dal segretario di partito, dal governatore di Regione, dall’editorialista coi fiocchi, dall’accademico illustre, dalla femminista passeggiatrice sopra i tunnel dove gli ostaggi sono torturati nell’attesa del colpo alla nuca. Ma, appunto, non è il culmine dell’affronto civile quell’insistere sui numeri falsi dei morti civili. Il peggio è invece la contestazione a Israele del diritto di fare la guerra a chi vuole distruggerlo. Il presunto e solo teorico diritto di Israele di difendersi – quando pure, e cioè assai raramente, e certo non da parte di tutti, è riconosciuto – è esposto a revoca quando è esercitato. Linkiesta.it - L’osceno uso dei morti per contestare a Israele il diritto di difesa Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La destituzione deldidi difendersi non si attua solo con la propaganda sul numero dei “civili” uccisi. Quella è la pratica più sbracata, oscena per come è perpetrata con identica spudoratezza non solo dai frequentatori anonimi della fogna social, ma dal segretario di partito, dal governatore di Regione, dall’editorialista coi fiocchi, dall’accademico illustre, dalla femminista passeggiatrice sopra i tunnel dove gli ostaggi sono torturati nell’attesa del colpo alla nuca. Ma, appunto, non è il culmine dell’affronto civile quell’insistere sui numeri falsi deicivili. Il peggio è invece la contestazione adeldi fare la guerra a chi vuole distruggerlo. Il presunto e solo teoricodidi difendersi – quando pure, e cioè assai raramente, e certo non da parte di tutti, è riconosciuto – è esposto a revoca quando è esercitato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’osceno uso dei morti per contestare a Israele il diritto di difesa - E Israele non può uccidere. Non può dunque fare la guerra ai propri nemici perché non ha diritto di considerarli propriamente tali: una teoria che è esplicita nelle divagazioni di qualche finta avvocata dell’Onu, ma che impregna le dichiarazioni che da destra, dal centro, dalla sinistra e dal sedicesimo polo quotidianamente commentano l’ammontare dei morti della guerra di Gaza e ora del Libano, ... (Linkiesta.it)

Medio Oriente - Meloni : “Attacchi di Israele all’Unifil inaccettabili - violano il diritto internazionale” - La premier Meloni ha condannato pubblicamente gli attacchi dell'Idf contro le basi Unifil in Libano. "Non è accettabile, viola quanto stabilito dalla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. Il governo italiano ha protestato con decisione con le autorità israeliane", ha detto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Libano - Crosetto : «Non ce ne andiamo - Israele deve rispettare il diritto internazionale» - Nessuno si sposterà mai. Siamo in un luogo per difendere la pace e tutelare una decisione dell’Onu sottoscritta peraltro da tutti i Paesi, compresi Libano e Israele». Da un anno e mezzo dico che se non le cambiamo e se non cambiamo la situazione e non applichiamo la 1701 prima o poi arriverà qualcun altro». (Lettera43.it)