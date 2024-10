Sport.quotidiano.net - L’ira di mister Magrini: "Troppi infortuni. Abbiamo giocato una brutta partita"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Non usa giri di paroleLamberto(foto), per parlare della scialba gara dei suoi. "una, iniziata malino e finita peggio a parte il primo quarto d’ora del secondo tempo.retto abbastanza bene in difesa ma non siamo ancora una squadra matura per vincere partite di questo tipo.ci stanno condizionando, specie in attacco come con Boccardi e Semprini che sono indietro, ma in generale non siamo stati brillanti, c’è poco da dire". L’Orvietana ha tenuto bene il campo. "Sicuramenteaffrontato un avversario che sta facendo bene, ma noi dobbiamo fare meglio, fare molto di più se vogliamo stare tra le prime. Per merito dell’avversario non siamo stati pericolosi e i cambi non hanno aiutato perché non sono entrati bene". Senza Candido, Bianchi e Giannetti e con Masini non al meglio non era facile capovolgere l’inerzia.