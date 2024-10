Libri per bambini da leggere a ottobre: un viaggio nel bosco di Selvabbacche alla ricerca del colore perduto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quante volte dubitiamo di un compagno di classe o di un amico che poi si rivela essere una brava persona? Questo libro aiuta a non avere dei pregiudizi sulle persone e soprattutto insegna come il dialogo e la trasparenza sono due aspetti fondamentali per avere un rapporto sincero con una persona e far in modo che questa possa diventare un grande amico. La giovane autrice ed illustratrice Valeria Troncarelli ci regala Un viaggio nel bosco di Selvabbacche, un vero e proprio viaggio nella magica atmosfera dell’autunno da leggere a casa sotto la copertina, davanti una calda tazza di cioccolata oppure tra i banchi di scuola, in quanto rappresenta uno strumento fondamentale per spiegare ai bambini i cambiamenti della natura, i colori dell’autunno e i simpatici animali che animano il bosco. Ilfattoquotidiano.it - Libri per bambini da leggere a ottobre: un viaggio nel bosco di Selvabbacche alla ricerca del colore perduto Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quante volte dubitiamo di un compagno di classe o di un amico che poi si rivela essere una brava persona? Questo libro aiuta a non avere dei pregiudizi sulle persone e soprattutto insegna come il dialogo e la trasparenza sono due aspetti fondamentali per avere un rapporto sincero con una persona e far in modo che questa possa diventare un grande amico. La giovane autrice ed illustratrice Valeria Troncarelli ci regala Unneldi, un vero e proprionella magica atmosfera dell’autunno daa casa sotto la copertina, davanti una calda tazza di cioccolata oppure tra i banchi di scuola, in quanto rappresenta uno strumento fondamentale per spiegare aii cambiamenti della natura, i colori dell’autunno e i simpatici animali che animano il

