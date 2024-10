Leghe europee contro Fifa | Troppe partite mettono a rischio salute giocatori

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’associazione dellee il sindacato dei calciatori (Fifpro Europe) presentano un reclamo alla Commissione Uelaper abuso di potere nell’imposizione del calendario delleinternazionali 2025-2026. Il riferimento è in particolare al Mondiale per club 2025 e al Mondiale 2026. “Il calendario internazionale di calcio, eccessivamente saturato, mette ala sicurezza e ladei, e minaccia la sostenibilità economica e sociale di importanti competizioni nazionali apprezzate per generazioni dai tifosi in Europa e nel mondo. Ladeve esercitare le sue funzioni regolamentari in modo trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato.