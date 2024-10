Le altre gare. Germania-Olanda per il primato. Chance Ungheria (Di lunedì 14 ottobre 2024) La situazione dei quattro gruppi della Lega A di Nations League, che vede iniziare oggi la quarta giornata. Gruppo 1 Classifica: Portogallo 9, Croazia 6, Polonia 3, Scozia 0. Prossimi turni: domani 20,45 Polonia-Croazia, Scozia-Portogallo. 15 novembre: Scozia-Croazia, Portogallo-Polonia. 18 novembre Croazia-Portogallo, Polonia-Scozia. Gruppo 2 Classifica: Italia 7, Francia 6, Belgio 4, Israele 0. Prossimi turni: oggi 20,45 Belgio-Francia, Italia-Israele. 14 novembre Francia-Israele, Belgio-Italia. 17 novembre Israele-Belgio, Italia-Francia. Gruppo 3 Classifica: Germania (Wirtz nella foto) 7, Olanda 5, Ungheria 2, Bosnia Erzegovina 1. Prossimi turni: oggi ore 20,45 Germania-Olanda, Bosnia-Ungheria. 16 novembre Germania-Bosnia, Olanda-Ungheria. 19 novembre Bosnia-Olanda, UngheriaGermania. Gruppo 4 Classifica: Spagna 7, Danimarca 6, Serbia 5, Svizzera 0. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) La situazione dei quattro gruppi della Lega A di Nations League, che vede iniziare oggi la quarta giornata. Gruppo 1 Classifica: Portogallo 9, Croazia 6, Polonia 3, Scozia 0. Prossimi turni: domani 20,45 Polonia-Croazia, Scozia-Portogallo. 15 novembre: Scozia-Croazia, Portogallo-Polonia. 18 novembre Croazia-Portogallo, Polonia-Scozia. Gruppo 2 Classifica: Italia 7, Francia 6, Belgio 4, Israele 0. Prossimi turni: oggi 20,45 Belgio-Francia, Italia-Israele. 14 novembre Francia-Israele, Belgio-Italia. 17 novembre Israele-Belgio, Italia-Francia. Gruppo 3 Classifica:(Wirtz nella foto) 7,5,2, Bosnia Erzegovina 1. Prossimi turni: oggi ore 20,45, Bosnia-. 16 novembre-Bosnia,. 19 novembre Bosnia-. Gruppo 4 Classifica: Spagna 7, Danimarca 6, Serbia 5, Svizzera 0.

