Fanpage.it - La figlia di José Mourinho si è sposata, le foto delle nozze di Matilde e Danny Graham con 300 invitati

(Di lunedì 14 ottobre 2024)si è. Ladell'allenatore di calcioè convolata acon, agente immobiliare di professione. La cerimonia si è svolta sabato 12 ottobre in una fattoria di famiglia ad Azeitao, in Portogallo, davanti a parenti e amici. Prima della celebrazione, il padre della sposa ha voluto organizzare una grande cena per circa 80e i festeggiamenti sono poi continuati anche il giorno successivo.