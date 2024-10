Juve, problema Arthur, parla l’agente: “E’ un peccato vederlo ai margini” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Torino, 14 ottobre 2024 – Ha sempre fatto discutere l’arrivo di Arthur Melo alla Juve, fin da quel 29 giugno 2020 quando il brasiliano sbarcò nell’ambito di uno a scambio con il Barcellona e Miralem Pjanic, anche con estremi benefici a bilancio. Il centrocampista ha sempre fatto fatica a imporsi in bianconero e circa due anni dopo è cominciato il giro di prestiti, prima al Liverpool, poi alla Fiorentina. In viola Arthur si è ritagliato uno spazio con Vincenzo Italiano, ma a fine stagione scorsa il club ha deciso di non riscattarlo a 20 milioni e così è tornato alla Juventus. Si pensava che un giocatore di palleggio e tecnica con Thiago Motta potesse trovare spazio, invece è sempre rimasto ai margini e praticamente non ha più toccato campo. Thiago non lo vede e già in estate la Juve ha provato a incastrare una cessione senza riuscirsi. Sport.quotidiano.net - Juve, problema Arthur, parla l’agente: “E’ un peccato vederlo ai margini” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Torino, 14 ottobre 2024 – Ha sempre fatto discutere l’arrivo diMelo alla, fin da quel 29 giugno 2020 quando il brasiliano sbarcò nell’ambito di uno a scambio con il Barcellona e Miralem Pjanic, anche con estremi benefici a bilancio. Il centrocampista ha sempre fatto fatica a imporsi in bianconero e circa due anni dopo è cominciato il giro di prestiti, prima al Liverpool, poi alla Fiorentina. In violasi è ritagliato uno spazio con Vincenzo Italiano, ma a fine stagione scorsa il club ha deciso di non riscattarlo a 20 milioni e così è tornato allantus. Si pensava che un giocatore di palleggio e tecnica con Thiago Motta potesse trovare spazio, invece è sempre rimasto aie praticamente non ha più toccato campo. Thiago non lo vede e già in estate laha provato a incastrare una cessione senza riuscirsi.

