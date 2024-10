Italia-Israele, Spalletti: “partita difficile. Avrei preferito… “ (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Italia tornerà in scena stasera in Nations League a Udine, cinque anni dopo l’ultima volta, in una città blindatissima che si prepara alla partita contro Israele. “Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perché io penso che ci siano anche molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo giocare su quelli, bisogna convincere qualcuno in più che questa è una storia che deve finire. Avrei preferito un clima migliore. Sarà una partita carica di difficoltà – ha dichiarato Luciano Spalletti – perché loro sono una buona squadra. All’andata ci hanno fatto vedere che sanno giocare a calcio. Ci sarà da stare in ordine, in equilibrio. Sceglieremo la formazione migliore per questa gara. Li conosciamo tutti. Ci sono 2-3 giocatori molto forti e abbiamo dedicato loro anche un’attenzione video. Calcioweb.eu - Italia-Israele, Spalletti: “partita difficile. Avrei preferito… “ Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’tornerà in scena stasera in Nations League a Udine, cinque anni dopo l’ultima volta, in una città blindatissima che si prepara allacontro. “Si va a giocare lacon la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perché io penso che ci siano anche molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo giocare su quelli, bisogna convincere qualcuno in più che questa è una storia che deve finire.preferito un clima migliore. Sarà unacarica di difficoltà – ha dichiarato Luciano– perché loro sono una buona squadra. All’andata ci hanno fatto vedere che sanno giocare a calcio. Ci sarà da stare in ordine, in equilibrio. Sceglieremo la formazione migliore per questa gara. Li conosciamo tutti. Ci sono 2-3 giocatori molto forti e abbiamo dedicato loro anche un’attenzione video.

Italia-Israele - è il giorno della partita in una Udine sotto osservazione - È il giorno di Italia-Israele. Alle 20 e 45 le due nazionali scenderanno in campo al Friuli, ma la parte calcistica è quella meno significativa di questo evento. Centinaia di agenti e di steward, in base al servizio d'ordine predisposto dalla questura, controllano i 13 accessi dell'impianto dei... (Udinetoday.it)

Italia-Israele a Udine - città blindata per la partita e il corteo pro-Palestina - 45, si gioca il match di Nations League fra Italia e Israele: da una parte chi assiste alla partita, dall’altra i partecipanti alla manifestazione pro Palestina che si snoda da piazza della Repubblica a piazza XX settembre. È una Udine blindata e divisa a metà quella in cui stasera, dalle 20. 700 su una capienza di 25mila, mentre al corteo - in partenza alle 17 - sono attese migliaia di persone ... (Tg24.sky.it)

Italia-Israele di Nations League - dove vederla in TV e streaming : le formazioni della partita - Italia-Israele è la partita della 4ª giornata di Nations League. Si gioca alle 20:45 a Udine, sarà trasmessa in chiaro, in diretta tv e in chiaro, sulla Rai. Le possibili scelte di formazione di Spalletti.Continua a leggere . (Fanpage.it)