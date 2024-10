Italia-Israele oggi in tv | data orario e diretta streaming Nations League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ecco l’e come vedere intv e, valida come quarta giornata della. A Udine la Nazionale di Luciano Spalletti sogna già il pass per i quarti di finale, dopo il pareggio subito in rimonta, con l’uomo in meno, contro il Belgio pochi giorni fa. Ora, quindi, un appuntamento importante che chiude la finestra dedicata alle Nazionali con gli Azzurri chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere fino ad ora. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 14 ottobre, mentre di seguito le informazioni per vedere inTV e– Come di consueto per le partite della Nazionale, latv e in chiaro è affialla Rai, su Rai Uno, oltre che insu Rai Play. Inoltre, Sportface.it vi terrà aggiornati con news in tempo reale, gli highlights e i commenti dei protagonisti.