Italia Israele Calafiori | Abbiamo dominato l’intero match Mi trovo molto bene in quella posizione

Le dichiarazioni del giocatore azzurro Calafiori dopo quella che è stata la partita di stasera di Nations League Italia Israele Le dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport di Riccardo Calafiori dopo la partita Italia Israele di Nations League. LE PAROLE – «Siamo completamente un'altra squadra, si vede da come dominiamo. Dobbiamo continuare così, ci siamo

Italia-Israele 4-1 - Ben Simon : “Stesso risultato contro la Francia - ma a Udine è stata più difficile” - . Al contrario, abbiamo percepito grande sportività, dal momento dell’inno nazionale fino al termine della partita“. Ben Simon, ct di Israele, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-1 contro l’Italia nel match di Nations League: “La mano di Spalletti si vede e contro una squadra che gioca in questo modo per noi è davvero tosta. (Sportface.it)

L'Italia di Spalletti batte Israele : doppietta di Di Lorenzo - un assist per Raspadori - Grandi protagonisti dell'incontro i calciatori del Napoli con Giovanni Di Lorenzo, capitano di giornata vista l'assenza di Donnarumma, che ha messo a segno una doppietta e Giacomo Raspadori, sceso in campo da. L'Italia di Luciano Spalletti batte Israele a Udine per 4-1 nel match di Nations League. (Today.it)

Calcio - Italia-Israele 4-1 Final 8 di Nations League a un passo - Roma, 14 ott. . Al 73? arriva il gol azzurro: Ancora Dimarco da sinistra crossa sempre rasoterra, di prima intenzione Frattesi batte Glazer. Due minuti dopo l’Italia passa: Tonali viene steso in area, è calcio di rigore che Retegui trasforma. it. Poi lo spartito del match cambia. Al 66? Israele accorcia: Direttamente da calcio d’angolo Abu Fani mette in rete con Vicario disturbato da Baltaxa ... (Ildenaro.it)