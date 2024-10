Italia-Francia-Germania-Gb: “Stop immediato ad attacchi Idf contro Unifil” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Uno degli ordigni si è innescato provocando un rogo nell'area circostante. In corso le indagini da parte di Unifil e delle autorità libanesi I ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito "esprimono profonda preoccupazione per i recenti attacchi delle Idf contro le basi di Unifil, nei quali sono rimasti feriti diversi peacekeeper. Sbircialanotizia.it - Italia-Francia-Germania-Gb: “Stop immediato ad attacchi Idf contro Unifil” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Uno degli ordigni si è innescato provocando un rogo nell'area circostante. In corso le indagini da parte die delle autorità libanesi I ministri degli Esteri die Regno Unito "esprimono profonda preoccupazione per i recentidelle Idfle basi di, nei quali sono rimasti feriti diversi peacekeeper.

